Персики - вкусный фрукт, который любят и дети и взрослые. Кроме того, они очень полезны, богаты витаминами и различными микроэлементами.

Но, несмотря на их пользу, некоторым людям противопоказано их употреблять. Об этом пишет health.24tv.ua.

Вред персиков

Персики нельзя употреблять людям с такими заболеваниями:

Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;

Сахарный диабет (здесь главное не злоупотреблять);

Ожирение;

Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;

Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.

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