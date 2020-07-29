Кому нельзя есть персик [ Редактировать ]
Персик / Фото: Pixabay
Персики - вкусный фрукт, который любят и дети и взрослые. Кроме того, они очень полезны, богаты витаминами и различными микроэлементами.
Но, несмотря на их пользу, некоторым людям противопоказано их употреблять. Об этом пишет health.24tv.ua.
Вред персиков
Персики нельзя употреблять людям с такими заболеваниями:
- Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;
- Сахарный диабет (здесь главное не злоупотреблять);
- Ожирение;
- Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;
- Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.
Ранее сообщалось, почему нужно есть вареную кукурузу.
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