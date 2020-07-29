Астрологи рассказали, кто станет отличной парой для знаков зодиака стихии Земли - Козерога, Тельца и Девы. Об этом пишет "Униан".

Лучше всего эти знаки сочетаются с представителями стихии Воды, то есть, с Рыбами, Раками и Скорпионами.

Поскольку они помогут "землянам" развить терпимость к другим людям и немножко взбудоражить чувства, которые представители стихии земли часто прячут под толстой кожей.

Вместе с тем "земляные" знаки зодиака так же комфортно чувствовать себя рядом с такими же представителями стихии Земли.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый непредсказуемый.