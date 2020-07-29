Гороскоп совместимости для "земных" знаков зодиака [ Редактировать ]
Астрологи рассказали, кто станет отличной парой для знаков зодиака стихии Земли - Козерога, Тельца и Девы. Об этом пишет "Униан".
Лучше всего эти знаки сочетаются с представителями стихии Воды, то есть, с Рыбами, Раками и Скорпионами.
Поскольку они помогут "землянам" развить терпимость к другим людям и немножко взбудоражить чувства, которые представители стихии земли часто прячут под толстой кожей.
Вместе с тем "земляные" знаки зодиака так же комфортно чувствовать себя рядом с такими же представителями стихии Земли.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый непредсказуемый.
по теме
Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака
На неделе с 27 июля по 2 августа лучшим днем недели будет четверг
Каких знаков зодиака в августе ждет невероятный успех
В августе некоторые знаки зодиака узнают, что такое ошеломительный успех
Гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
Четверг, 23 июля, станет мотивационным
Каким знакам зодиака не повезет на этой неделе
В течение недели, с 20 по 26 июля, некоторые знаки зодиака столкнутся с трудностямм
Гороскоп на 17 июля: каких знаков зодиака ждут сюрпризы
В пятницу, 17 июля, некоторые знака зодиака воспрянут духом, так как их дела пойдут "вверх"