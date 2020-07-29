За нападения на медработников усилят ответственность [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав будет выносить на заседание правительства вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников. Об этом он заявил на онлайн-брифинге.
"Очень часто выезжая на вызов они не знают, куда едут и осуществляются нападения на медработников "скорой", такие же нападения осуществляются и на приемные отделения. Это недопустимо", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине официально продлен до 31 августа.
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