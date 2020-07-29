До речі, карантинні рекомендації - в Україні та за кордоном - відрізняються. Приміром, іспанці навіть у плюс 40 на вулицях зобов'язані ходити у масках. І не лише вони! На європейських курортах - люди навіть засмагати на пляжах повинні у масках.

Натомість у нас жодних обмежувальних зобов'язань. Українці, наче й забули про коронавірус. Наші кореспонденти особисто провели вулично-пляжну ревізію у Європі та в Україні. Результати міжнародної карантинної перевірки - дивіться далі.

Франція, курортне місто Кіберон, Біскайська затока. Відтепер маски - тут обов'язкові всюди.

Узагалі у Франції, як і в Україні, бути в масках - неухильна вимога лише в закритих громадських місцях. Але місцева влада - може посилювати правила. Тож більшість курортів тепер зобов'язують її носити.

Жиль Войді, турист:

Ми приїхали сюди відпочити і, звісно, були трохи здивовані умовами, вийшла дещо багатостраждальна відпустка.

Найбільше розчарована молодь. Тепер і не посидиш вночі на пляжі веселою компанією. З 21 до 7 ранку - на набережній - комендантська година.

Тайтевіні, турист:

Ми були на пляжі, їли вафлі. Аж раптом приїхали жандарми. Довелося негайно піти.

Маски то необхідні, то не потрібні. У сусідній Бельгії люди не встигають відстежувати зміни правил.

Ненсі ван Імпе, туристка:

Ходиш і думаєш - тут треба вдягати маску чи ще ні. А тут, а там?

Нещодавно тут по всій країні посилили режим. Навіть на пляжах маски обов'язкові. І для тих, хто на велосипеді, і для тих, хто засмагає. Винятки - тільки коли купаєшся або щось їси. До речі, якщо сідаєш їсти в ресторані - треба ще й контакти свої залишити.

Заходиш у кафе обов'язково в масці, а зняти її можна тільки після того, як сядеш за стіл. Хоча краще спочатку зробити замовлення і заповнити анкету. Щоб у разі чого тобі повідомили, що в цей же день тут були хворі на ковід.

А це вже Одеса найпопулярнішій місцевий пляж "Аркадія": відпочивальників тут так багато, що й проштовхнутися. Маски є хіба що на працівниках ресторанів та кафе. А ось туристи майже повністю ігнорують цей запобіжний захід. Рустам приїхав у відпустку з Черкащини. Радіє: ситуацію вдома не порівняти з одеською.

Рустам Білоус, турист з Золотоноші:

Здесь в Одессе карантина вообще не заметно, а у нас в Золотоноше Черкасской области - карантин, все убиваются: маски надевайте, ужас, просто ужас! Здесь очень круто! И никаких масок - даже разговора об этом не было!

Люди розуміють, що при такому скупчені про безпечну соціальну дистанція геть не йдеться. Водночас зауважують: вже втомилися боятися коронавірусу, хочуть відпочити від обмежень. Тож маски надягають лише у громадському транспорті та в супермаркетах.

Катерина Капуста, туристка з Херсону:

Но пляж есть пляж: люди отдыхают. Ты ж не пойдешь в маске загорать. Это ж какой будет загар? Масочный загар? Вот будет красиво, будет симпатично очень!

Любов Моісеєнко, туристка зі Знам'янки:

Поэтому все просто загорают, отдыхают и наслаждаются жизнью насколько это возможно! Даже психологи советуют: не ждите, не ожидайте, живите сейчас!

Утім, статистика в Одесі невтішна. Від початку липня кількість хворих на COVID-19 неухильно Зростає. Щотижня - понад сто шістдесят нових випадків. А чиновники вже навіть готуються розгорнути для пацієнтів - лікарні так званої "другої хвилі".

Столиця, гідропарк, венеціанська протока. По обидва береги популярні серед киян пляжі. Відпочивальників багато - в масках майже нікого.

Тільки тут сотні на піску, десятки у воді. Коронавірус, схоже, нікого навіть не турбує.

Відпочивальники вірять в цілющу силу сонця та свіжого повітря. Особливо якщо в руках - кухоль крижаного пінного.

Нащо вона нужна, нащо? - Ви чуєте як вітер провиває? Тут же двіженіє повітряних мас. - Воздух вокруг и никакая зараза не прицепится.

Смысл купаться в маске? Нет смысла. Потому что в маске неудобно купаться.

Проcто тут на пляжі чергують медики. Але не через ковід. Так би мовити полюють на гіпертоніків та діабетиків.

Ми знайшли лише одного відпочивальника, який сумлінно та дисципліновано дотримувався правил. І ним виявився військовий.

Олександр, відпочивальник:

Я просто прийшов відпочити, і дотримуюсь тих наказів що зараз у нас є у військовій частині. Командир нам доводить все. А я звільнився з наряду, прийшов сюди, а тут бардак.

Дисципліновано носять маски, щоправда часто на підборідді - лише в громадському транспорті. Особливо у метро, бо поліції багато. А ще в магазинах. В інших місцях - ніякого COVID ніби і не існує.