Рабочая неделя плавно подходит к концу. А впереди нас ждут долгожданные выходные. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 1-2 августа.

Цифровые инсталляции. Босх, Дали, Пикассо

Карантин постепенно проходит, так что для любителей чего-то интересного в ARTarea опять покажут сразу три выставки, посвященные трем гениям художественного искусства. "Пикассо: периоды гениальности", "Dali.Digital.Surrealism" и "Иероним Босх. Химеры, которые оживают". Вы сможете увидеть проекции, голограммы и визуальные эффекты, созданные в рамках творчества перечисленных художников.

Когда: 1-2, 7 августа, с 11:00 до 22:00

Где: ARTarea, улица Софиевская, 11-15.

Сколько стоит: 50-450 грн, действуют скидки для льготников. Подробности здесь.

Выставка "Сто дней одиночества"

В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.

Когда: 1-31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные

Где: Kooperativ, улица Сечевых Стрельцов, 23а

Все подробности по ссылке.

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.

Когда: с 12 мая

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Все подробности по ссылке.

Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"

На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.

Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Тапольський и друзья на Карз-12

В субботний вечер киевлян зовут потанцевать во дворике возле авторемонтного завода №12, ведь промзона и драм-н-бэйс уже считается идеальным сочетанием. Выступать будут самые популярные диджеи Украины: Dj Tapolsky, Lime Kid, Lefrie и Slimjah.

Когда: 1 августа, в 18:00

Где: Карз-12, улица Константиновская, 73

Сколько стоит: 199 гривен. Билеты можно купить здесь.

Рок-баллады в саду

В ботсаду на Печерске готовят красочное и яркое выступление оркестра "Виртуозов Киева". Музыканты исполнят любимые композиции популярных зарубежных рок-групп: U2, Queen, Sting, Aerosmith, Scorpions, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Deep Purple и многих других.

Когда: 1 августа, в 20:00

Где: ботсад имени Фомина

Сколько стоит: 300-450 грн. Билеты можно купить здесь.

Кинопоказы под открытым небом

Провести вечер первого выходного дня можно и в парке возле большого экрана. В уютной ламповой обстановке можно будет бесплатно посмотреть фильм "Приключения Реми" под открытым небом.

Когда: 1 августа, в 21:00

Где: Kinopark Kiev, Соломенский ландшафтный парк

Вход свободный.

Мультикультурный пикник

В центре столицы проведут пикник, на котором соберутся представители различных культур. Встреча может пройти на английском, украинском и русском языках, но выберут главный язык в зависимости от пришедших участников. Возьмите с собой покрывало, чтобы можно было соблюдать дистанцию. А также не забудьте санитайзеры и какие-то закуски. Если же у вас есть игры, наподобие бадминтона, лишними они не будут.

Когда: 2 августа, в 14:00

Где: Парк имени Тараса Шевченко, встреча у памятника

Вход свободный. Все подробности здесь.

Вагоновожатые

Украинская группа "Вагоновожатые" даст концерт для своих поклонников на столичной террасе. Поскольку в городе еще действует карантин, количество зрителей ограничено. Но на концерте будет царить домашняя атмосфера, так что вы сможете расслабиться и подпевать свои любимые песни.

Когда: 2 августа, в 19:00

Где: D12, улица Десятинная, 12.

Сколько стоит: 500-900 гривен. Билеты можно купить здесь.

Подольская барахолка

На Подоле пройдет традиционная барахолка, где можно купить, продать или обменять свои вещи на что-то интересное. Из-за карантина количество посетителей будут ограничивать, а также при необходимости предоставят защитные маски и антисептики.

Когда: 2 августа, с 16:00 до 20:00

Адрес: улицы Нижний и Верхний Валы (между улицами Межигорская и Волошская).

Вход свободный, но приветствуются взносы в размере 50-150 гривен. Подробности здесь.

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