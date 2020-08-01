Малюська показал, как выглядят платные камеры в Одесском СИЗО [ Редактировать ]
Министр юстиции - Денис Малюська, 1 августа, показал, как в Одесском СИЗО выглядят платные камеры, которые с недавних пор начали работать. Он показал две платных камеры, одна для двоих, другая – для трех человек. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
Малюська уточнил стоимость платных камер.
В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн. Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь
фото: facebook
Он добавил, что платные камеры заработали и в Николаеве.
Но там дешевле. Сутки - 452 грн, неделя - 1 540 грн, месяц - 3 666 грн
фото: facebook
Напомним, ранее мы сообщали, что платные СИЗО "принесли" украинскому бюджету первые дивиденды.
Читайте также, в житомирском и винницком СИЗО появились VIP-камеры.
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