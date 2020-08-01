Министр юстиции - Денис Малюська, 1 августа, показал, как в Одесском СИЗО выглядят платные камеры, которые с недавних пор начали работать. Он показал две платных камеры, одна для двоих, другая – для трех человек. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Малюська уточнил стоимость платных камер.

В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн. Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь

фото: facebook

Он добавил, что платные камеры заработали и в Николаеве.

Но там дешевле. Сутки - 452 грн, неделя - 1 540 грн, месяц - 3 666 грн

фото: facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что платные СИЗО "принесли" украинскому бюджету первые дивиденды.

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