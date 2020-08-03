У центрі Києва "Шкода" не втрималась і перекинулась [ Редактировать ]
Аварія з перекиданням. Нацполіція Києва оприлюднила відео ДТП, яке сталось напередодні в центрі Києва. Водій "Шкоди" на швидкості спускався Володимирським узвозом і не впорався з керуванням.
Автівку на повороті занесло і перекинуло на дах. В ній окрім водія, перебували ще два пасажири. На щастя ніхто з перехожих не постраждав, як і пасажири. Дісталось водієві, його госпіталізували.
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