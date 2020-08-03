Аварія з перекиданням. Нацполіція Києва оприлюднила відео ДТП, яке сталось напередодні в центрі Києва. Водій "Шкоди" на швидкості спускався Володимирським узвозом і не впорався з керуванням.

Автівку на повороті занесло і перекинуло на дах. В ній окрім водія, перебували ще два пасажири. На щастя ніхто з перехожих не постраждав, як і пасажири. Дісталось водієві, його госпіталізували.