Норвегія не пускатиме на берег пасажирів із великих круїзних лайнерів, де понад сотня людей на борту. Обмеження діятиме два тижні та не стосуватиметься міжнародних та внутрішніх поромів - повідомили в уряді.

Рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на одному з таких туристичних лайнерів, там інфікувалися більш як 40 людей.

Тамтешні медики побоюються, що недугу з судна могли рознести десятками населених пунктів уздовж західного узбережжя країни, де зупинялися туристи.