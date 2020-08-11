Я никогда не планировала и даже больше - не мечтала быть стюардессой, хотя жила возле аэропорта "Жуляны". Самое интересное - у меня с самого детства на стене в моей комнате висел плакат со стюардессой, на который я каждый день смотрела и даже не могла представить, что вот это и есть мое будущее.

Наталия Пискун/Фото: личный архив

Отмечу, что попала в авиацию я вообще абсолютно случайно, и путь мой был не очень простым - от бухгалтера до стюардессы. Однажды, мне 21-летней девочке задали вопрос: "А чего ты не пойдешь в стюардессы?" Вот здесь-то я и задумалась, потом таки решилась и пошла на курсы, которые успешно закончила через три месяца стала работать.

Когда тебе многие говорят, что "не получится, оно тебе не нужно" - это очень сильно демотивирует, но я рискнула и осталась там на 17 лет, самых лучших 17 лет моей работы.

Это были вопросы врасплох

Я уже не припомню все вопросы, которые мне задавали на собеседовании, но точно могу сказать, что это были вопросы врасплох - от столицы какой-то страны, до таблицы умножения. Также разные проверки, разные смоделированные ситуации, чтобы посмотреть, как стюардесса сможет оперативно и разумно справиться с той или иной сложившейся ситуацией.

Я, конечно же, помню свой самый первый рейс. Не скажу, что было сложно, скорее - было много вопросов, но благодаря людям, которые были со мной на моих стажерских рейсах, я быстро адаптировалась и вошла в колею, так сказать.

Помню самый дальний свой рейс, но больше всего мне запомнились санитарные рейсы. Это когда на борту самолета перевозят людей, которым нужна медицинская помощь, либо же тех, кто уже перенес или только отправляется на операцию. Так вот, однажды я летела с маленьким мальчиком, который был в коме, это был самый мой волнительный и наиболее эмоционально-сложный рейс. Но слава Богу, все прошло хорошо.

Бывали, конечно, и очень смешные, иногда абсолютно курьезные ситуации. Однажды пассажир попросил борща и сала прямо в небе, причем он так сильно удивился услышав, что на борту этого всего нет.

Замуж звали много раз, даже были те, кто увидев первый раз сразу же просили стать "его женой". Но я всегда это все переводила в шутку.

Было конечно много всего - на моим глазах образовывались пары, были нереальные сюрпризы от мужчин своим любимым женщинам. Это такие трогательные моменты, когда, как бы это не было киношно сейчас, но ты становишься непроизвольно свидетелем создания брака, который в прямом смысле заключали на небесах.

У нас же были не просто пассажирские самолеты, а чартерные рейсы.

Наталия Пискун/Фото: личный архив

Я всегда была готова

Меня могли дернуть на работу в любой день, но я этому была всегда рада. Я насколько любила свою работу, что каждый рейс для меня был как глоток воздуха.

Благодаря своей работе, я увидела и посетила нереальное количество стран, я переживала самые сильные эмоции именно там - на работе, я изучала языки, общалась с такими разными людьми - от звезд шоу-бизнеса до президентов.

Я ни единого раза не испытала страх. Никогда. Даже когда у нас один раз за все время, случилась непредвиденная ситуация во время полета, я была уверена, что все будет хорошо, я была уверена в высоком профессионализме летчиков и они справились на отлично.

Я всегда была готова ко всему, потому что реально понимала и оценивала все, на что не всегда может повлиять человек, даже будучи профи, но при этом верила в то, что все пройдет хорошо, так и было.

Когда летаешь больше 17 лет, ты, конечно же, ощущаешь это все и на своем здоровье. Головные боли, усталость, перепады давления и остальные "прелести" - это и есть тот единственный минус этой работы.

Наталия Пискун/фото: личный архив

Но я на все смотрю позитивно и с большой благодарностью, так как то, что дало мне небо и моя любимая работа, сглаживает все эти "побочные" эффекты.

Самое главное - это эмоции, воспоминания и люди! Это самое дорогое, что я получила за эти 17 лет, работая стюардессой.