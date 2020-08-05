Вибух у Бейруті: у повітря злетіли тонни аміачної селітри [ Редактировать ]
Щонайменше 78 осіб загинуло, 4 тисячі поранені внаслідок потужного вибуху у Бейруті. Про це повідомляє Ройтерс. За словами президента країни, у повітря злетіли майже три тонни аміачної селітри, що зберігалася у місцевому порту із недотриманням заходів безпеки. Що саме спричинило вибух - поки що невідомо, втім місцеві ЗМІ заявили, що на складі працювали зварювальники. Вибухова хвиля була настільки потужною, що шибки в будинках повибивало по всьому місту, а чимало навколишніх будівель зруйнувало вщент. Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Під завалами опинилися десятки людей, наразі там працюють рятувальники.
Ахмад Ісмаїл, власник крамниці:
Ми стояли біля входу до крамниці і раптом відчули як трясеться скло. Я сказав, що може це землетрус, а потім я побачив наче блискавка промайнула над Бейрутом - усе стало червоним, і вибуховою хвилею мене відкинуло, нас розкидало в різні боки.
Жоель Шамун, місцева жителька:
Ми були вдома, побачили щось схоже на феєрверки, і вже наступної секунди ми летіли у повітрі.
Фарід Шараві, місцевий житель:
Ми почули вибух, вийшли подивитися, що сталося, я й подумати не міг, що вибухне ще раз і ось вже переді мною розлетілося скло.
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