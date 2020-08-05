Вибухи у Бейруті мають російський слід. У Вищій раді оборони Лівану заявили, що майже три тисячі тонн селітри, які вибухнули, належали росіянину. Спочатку небезпечний вантаж зберігався на його кораблі - без дотримання належних заходів безпеки. Згодом вантаж забрали на склад у порту. Напередодні ввечері все це, і майже половина міста злетіло в повітря.

Щонайменше, сотня загиблих, понад чотири тисячі поранених, десятки людей опинилися під завалами вщент зруйнованих кварталів міста. Вибухи у Бейруті прирівнюють до потужного землетрусу, їх було чути на Кіпрі - за понад 200 км від узбережжя Лівану.

Булос Тума, двірник:

Ми з дружиною вже відпочивали, коли прогримів вибух. Я вийшов надвір глянути що сталося - що там у небі. Аж раптом щось рвонуло і відкинуло мене назад у будинок. Я побачив, що моя дружина вся в крові - їй травмувало голову.

Вибуховою хвилею зачепило будівлю ліванського уряду, посольства Німеччини та Казахстану. У порту пошкоджено військове судно миротворчої місії ООН у Лівані, кілька військових поранені. Влада Бейрута оголосила надзвичайний стан на два тижні. А від сьогодні в країні триденна жалоба.

Джамаль Ітані, мер Бейрута:

На відновлення потрібні мільярди доларів, економіка постраждає ще більше, бо збитків зазнав бізнес. А щоб відновити його - необхідні будуть інвестиції, та ми не впадаємо у відчай. Збитки велетенські. Поки що складно підрахувати, але точно на мільярди доларів. І це лише за сам порт.

За інформацією ЗМІ, джерелом вибухів стала велика пожежа на складі петард, розташованому поблизу бейрутського порту. У США у нещасний випадок не повірили. Президент Дональд Трамп заявив про терористичну атаку у центрі Лівану.

Дональд Трамп, президент США:

Ґрунтуючись на характері вибуху, видається, як атака. Я зустрічався з деякими нашими генералами, і їм здається, що це напад, а не якийсь вибух на фабриці. Все це схоже, на їхню думку, на атаку. Це була якась бомба.

Згодом у Пентагоні інформацію про теракт спростували, а влада Лівану заявила, що вибухнуло майже три тисячі тон селітри - аміачне добриво, еквівалентне тротилу.

Небезпечний вантаж у порту Бейрута зберігався на одному із суден з 2014. Здетонував через зварювальні роботи. 2750 тисячі тон нітрату амонію, понад шість років тому конфіскували з судна, що належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну. 2013 сумнозвісний корабель "Росус" під прапором Молдови зайшов в порт Бейрута і не зміг вийти в море через технічні проблеми. Гречушкін судно покинув, а разом з ним вантаж і моряків. Тоді ті ж російські медіа писали, що російський екіпаж залишили в порту без засобів для існування. Конфісковану селітру збиралися утилізувати, однак, не встигли.

У зв'язку з трагедією, десятки держав запропонували допомогу Лівану. Перші вертольоти з рятувальниками направила влада Греції. Серед інших держав, свою підтримку запропонував Ізраїль - попри тривалу ворожнечу між країнами. На сторінці Цахалу у "Твіттері" з'явилося повідомлення, що настав час "переступити" через конфлікт. Для ліквідації наслідків катастрофи Ізраїль запропонував відправити до країни своїх рятувальників та прийняти на лікування поранених. Папа римський Франциск закликає всіх вірян молитися за Бейрут.

Україна також запропонувала Ліванській Республіці допомогу у ліквідації наслідків вибухів у Бейруті. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Спеціальний загін рятувальників готовий вилетіти в будь-який час. Наші громадяни серйозно не постраждали, але, за словами посла України в Лівані Ігоря Осташа, багато хто втратив майно і житло.