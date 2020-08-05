Коронавірусні антирекорди фіксують у цілій низці європейських країн. Добові показники у Польщі цього тижня найвищі з початку пандемії. У Чехії приріст теж доганяє рівень епідемії в часи весняного локдауну. В рази за останні тижні зросла й кількість хворих у Нідерландах та Бельгії. Олена Абрамович розкаже більше.

Понад півтисячі нових хворих за добу зараз виявляють в Бельгії. І це ушестеро більше, ніж місяць тому. В Євроінституціях, що розташовані тут, в бельгійській столиці - Брюсселі - ніяк не можуть повернути чиновників до офісів. Не пускають у будівлі досі і журналістів - ні на саміти, ні на щоденні брифінги. Усі питання - через відеозв'язок.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Ми планували відкрити прес-рум з середини вересня, але це залежатиме від розвитку ситуації. Те ж саме стосується наших інших офісів. Проте за будь-яких обставин, - ми хочемо продовжувати також і віртуальну роботу, паралельно, щоб кожен міг сам вирішити, приходити сюди чи й надалі працювати дистанційно.

Бельгію накрила друга хвиля заявили вірусологи на півночі країни, де найбільші сплески. В той же час в Брюсселі заперечили до показників за квітень ще далеко. Та й тестували тоді лише тяжко хворих, а зараз усіх підряд. Тому загалом ситуація не настільки погана, щоб називати це "другою хвилею". Хоча, беззаперечно погіршується.

Фредерік Якобс, речниця бельгійського міністерства охорони здоров'я:

Кількість осіб, що потрапили до реанімації, подвоїлася, - порівняно з початком липня. А минулого тижня кількість летальних випадків сягала в середньому 2,7 за добу.

Удвічі за тиждень зросла кількість випадків COVID і в Нідерландах. Завтра, у четвер, нідерландський прем'єр має виступити з інструкціями, як громадянам діяти в такій ситуації. Сплески - і на сході ЄС. Показники у Чехії за останні п'ять днів співмірні з весняним періодом, коли в країні діяв надзвичайний стан, а Польща переживає рекордний рівень захворювання.

"Найвищий з початку пандемії коронавірусу показник був зафіксований у Польщі у вівторок, 4 серпня. Тоді міністерство охорони здоров'я повідомило про 680 нових інфікованих."

Польська влада пояснює рекордні цифри частково і збільшенням кількості тестів. Масштабне тестування провели і в Італії. Там вирішили з'ясувати, скільки громадян мають антитіла, тобто уже перенесли хворобу - з симптомами чи без. Результати показали, що це 2,5% населення.

Тобто у шість разів більше, аніж вважалося раніше. Найгірше позаду, заявила італійська влада, проте наголосила - це не кінець і розслаблятися не варто.