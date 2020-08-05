SpaceХ випробувала марсіанську ракету [ Редактировать ]
На крок ближче до Марсу. Компанія SpaceХ випробувала прототип ракети Starship, яку будують для підкорення Червоної планети.
Ідеться про надважкий космічний апарат, що складається з двох багаторазових ступенів. При чому другий слугуватиме і пасажирським, і вантажним космічним кораблем. Саме його і випробували на міцність у Техасі.
Польот пройшов успішно: прототип піднявся на 150 метрів угору і сів неподалік. Повноцінний запуск ракети Starship планують на наступний рік.
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