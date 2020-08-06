На Київщині колекціонер збирає унікальні праски [ Редактировать ]
Раритетні, антикварні, старовинні та - звичайні електричні. На Київщині колекціонер збирає праски. Привозить їх з усього світу, самостійно реставрує, лагодить та досліджує. Каже: такі експонати можуть багато розказати про побут різних народів. Більше про унікальну колекцію - у сюжеті Катерини Сривкової.
Когда жена видит мое счастливое лицо, когда я приезжаю, она говорит "Шо, опять утюг?". Я говорю "Да"
Вже десять років Ігор Шмигін полює на праски. За цей час назбирав майже дві з половиною сотні.
Ігор Шмигін, колекціонер:
Идея пришла не в голову, идея пришла в руки. Я где-то на какой-то свалке наткнулся на утюг старинный. А так как я люблю коллекционировать и реставрировать, попытался - получилось.
Усе починається в майстерні. Тут роботи багато, бо кожна праска у цій колекції - має бути готова до використання.
Здесь со временем появилось очень много ржавчины, наростов. И надо подогнать так, чтобы ручка свободно защелкивалась.
Після реставрації - усі потрапляють на домашню виставку. І тут розбігаються очі.
Пруські та голандські, китайські та італійські, часів Наполеона та Катерини Великої тут можна побачити будь-які. Ці ось, приміром, - підняли з морського дна.
Они подняты с места боя французских и английских судов. Подарены мне, друзья привезли, я их реставрировал. Здесь знаки Наполеона.
Бензинові, керосинові, парові, вугільні, електричні, і усі працюють. Родзинка колекції - одна з перших електричних прасок.
Підняти цю праску не так вже й легко. Важить вона десь кілограм дванадцять. Така - чудово підходить для суконь та спідниць. А от комірець або манжет нею не відпрасуєш. Для цього були спеціальні крихітні прасочки. Ця - італійська.
Цю рідкісну річ колекціонер називає улюбленою. Вважають, що такі були популярні у Норвегії.
Здесь гравировка дракона идет. Сюда тоже вставлялась вставка, и отсюда, когда ты гладил, отсюда шел дым.
За радянських часів, конструкцію іноземних пристроїв для вирівнювання складок, просто копіювали. Іноді навіть разом з емблемами.
Когда его привезли после второй мировой войны, на нем здесь стояла эмблема Прусских королей. Наши долго не думали, взяли скопировали и поставили сюда звезду.
Колекціонер збирає і більш нові експонати. Каже: вони - теж важливі.
Кто-то скажет "ну, это ж не старинный утюг." Да, он не старинный. Но через 50 лет он будет уже. Их надо сохранить. Так же, как эти остались.
У світі є лише чотири музеї прасок. Пан Ігор мріє створити власний, перший і єдиний в Україні. Такий, щоб можна було не лише подивитися, а й доторкнутися і спробувати, як вони працюють.
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