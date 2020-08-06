Чтобы поездка принесла только позитивные эмоции, четко следуйте рекомендациям для профилактики и контроля над Covid-19. Помните, что победа над пандемией зависит от каждого из нас.

С 1 июля Турция, открывшая границы для туристов, начала массово принимать рейсы из аэропортов Украины. С тех пор одна из популярнейших у путешественников стран успела разместить 30 тысяч наших соотечественников, а число рейсов на курорты Анталии, Стамбула и Алании увеличилось до 20 в день.

Если же верить поисковой статистике Google, то сейчас отдых в Турции вышел на первое место по популярности среди украинцев, планирующих отпуск за границей.

Как отметил посол страны в Киеве, господин Гюльдере, в его стране принимают все меры против распространения Covid-19, в том числе среди приезжающих туристов. Для этого турки разработали и внедрили специальную комплексную систему безопасного туризма, которая подразумевает профилактические меры с момента прилета туриста до момента его отлета из страны. В системе около 100 критериев, но над их соблюдением в большей мере работают сами турки и администрации общественных мест.

Турецкие власти обратили внимание, что они усилили контроль над соблюдением противоэпидемиологических мер в местах массового пребывания людей, отелях и аэропортах - они дезинфицируются, созданы условия для соблюдения дистанции. Только те отели, которые прошли сертификацию согласно новым правилам, принимают постояльцев.

Тем не менее, никаких жестких ограничений система безопасного туризма непосредственно на гостей из Украины не накладывает. То есть, туры в Турцию проходят для приезжих в привычном комфортном формате, а ограничения минимальны.

Как заявил посол, на практике для самого туриста контроль выражается в измерении температуры в аэропорту и правилах социальной дистанции. Кроме того, чиновник напомнил о необходимости украинцам иметь ID-карту для поездок в Турцию.

А вот сдавать тесты на Covid-19 и проводить определенное время в обсервации при отсутствии симптомов туристам из Украины в Турции не нужно. Как отметили чиновники, до конца лета, если ситуация с коронавирусом в стране не ухудшится, эти правила не поменяются. Ужесточения правил въезда, как для туристов из Украины, так и других стран, в Министерстве туризма Турции пока не планируют.

Получить актуальную и подробную информацию о правилах въезда, страховании и правилах отдыха в Турции летом 2020 года вы можете на официальном сайте TGA - Агентства по развитию туризма.

Подробнее узнать о турах в Турцию вы можете на сайте Farvater.travel.