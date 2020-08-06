Передвиборчі пристрасті розгортаються і в Білорусі. В неділю там обиратимуть президента. І що ближче до цього дня - тим більше ситуація загострюється.

Так, свій мітинг довелося скасувати головній опозиційній кандидатці Світлані Тихановській. На місці запланованого зібрання, влада зненацька вирішила влаштувати святкування Дня залізничних військ.

Крім того, сьогодні зранку затримали керівника виборчого штабу Тихановської - Марію Мороз. За дві години жінку відпустили після "профілактичної" бесіди.