У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі - Світлани Тихановської. Містяни прийшли на мітинг попри те, що штаб його скасував.

Голосування на президентських виборах у Білорусі вже розпочалося. На дільниці приходять ті, хто не зможе проголосувати в основний день - 9 серпня. За перші два дні активність склала рекордні 12 відсотків.

Чинний президент Олександр Лукашенко балотується вшосте.

Если там раньше действительно очень сильно все боялись, то сейчас мне кажется все-так воспряли. Чувствуют, что их много. Это хорошо. Я доволен.