У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської [ Редактировать ]
У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі - Світлани Тихановської. Містяни прийшли на мітинг попри те, що штаб його скасував.
Голосування на президентських виборах у Білорусі вже розпочалося. На дільниці приходять ті, хто не зможе проголосувати в основний день - 9 серпня. За перші два дні активність склала рекордні 12 відсотків.
Чинний президент Олександр Лукашенко балотується вшосте.
Если там раньше действительно очень сильно все боялись, то сейчас мне кажется все-так воспряли. Чувствуют, что их много. Это хорошо. Я доволен.
Сейчас вышла вся страна. Понимаете, это дорогого стоит. Аж плакать хочется!
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