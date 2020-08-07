В Одессе задержали педофила "международного масштаба" [ Редактировать ]
В Одессе правоохранители задержали педофила из Беларуси, который много лет находился в международном розыске.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции.
Отмечается, что в последнее время 33-летний мужчина скрывался в Украине и успел поработать на детских аттракционах в Одесской области.
Известно, что на родине злоумышленника разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей, а также изготовление и распространение детской порнографии.
"Интерпол" отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили за сутки и задержали.
Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали педофила, который годами развращал мальчиков.
по теме
В ресторане Одессы произошло массовое отравление
Шестерых человек госпитализировали
Ногами в живот: в Киеве пьяная девушка жестко избила патрульную
Для того, чтобы помочь пострадавшей патрульной, приехала скорая помощь
В Киеве женщина пыталась сжечь останки тела убитого мужчины (фото, видео)
Фрагменты тела убитого обнаружили в разных районах столицы
В Киевской области во время чистки канализации погибли трое человек
Еще одного человека госпитализировали