В Одессе правоохранители задержали педофила из Беларуси, который много лет находился в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции.

Отмечается, что в последнее время 33-летний мужчина скрывался в Украине и успел поработать на детских аттракционах в Одесской области.



Известно, что на родине злоумышленника разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей, а также изготовление и распространение детской порнографии.



"Интерпол" отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили за сутки и задержали.

Ранее сообщалось, что под Харьковом задержали педофила, который годами развращал мальчиков.