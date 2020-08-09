Вирішальний день у Білорусі. Щойно закінчилося голосування на виборах президента. ЦВК ще о 12.00 оголосила - волевиявлення відбулося. Звітують про рекордну явку. Станом на 16.00 проголосували 73 відсотки білорусів.

Та прихильники опозиції офіційним даним не вірять, кажуть цифри завищені, бо бюлетені фальсифікують. А після 20.00 - збираються виходити на мітинги і стежити за підрахунком на дільницях. Як голосувала Білорусь і чого за підсумками виборів чекати Україні - в наступному сюжеті

Відлуння білоруських виборів докотилося до Києва. Під посольством черга метрів на двісті. Усі хочуть проголосувати. Але ті хто у хвості - вочевидь прийшли дарма.

И сейчас пять часов, мы стоим в очереди, вот под таким палящим солнцем.

Через карантин всередину пускають по одному.

Меряют температуру, в принципе, все вежливые. Ну просто очень медленно и, ну, даже не больше половины. Наверно процентов 70 не смогут проголосовать.

Виходить що 4-5 хвилин на людину тому ось 100 з чимось людей за півдня уже 5 годин пройшло.

У посольстві нагадують проголосувати можна було достроково, ще з четвертого серпня. Та люди обурені, чимало хто каже - волевиявлення навмисне блокують за вказівками з Мінська. Тому заради справедливості готові стояти до останнього.

Если народ проголосует за действующего президента, то покажите честные результаты, а не делайте то, что делается.

Такі ж черги на багатьох закордонних дільницях. Берлін, Лондон, Прага, Вільнюс. Ось цим відео з нами поділилися білоруси, які живуть у Варшаві. Кілька годин до закриття дільниці, а черга не меншає. А це вже Мінськ. Подекуди збираються по п'ять сотень людей. Для білорусів - ці вибори вирішальні.

Олександр, житель Мінська:

Надеюсь, что что-то изменится в этой стране. Ну что-то должно измениться. 26 лет в одном положении тяжело находиться.

Вадим, житель Мінська:

Я думаю, что люди уже устали от этого маразма, от этого бесконечного рассказывания хороших слов по телевидению, по пропаганде.

Однак у зміни вірять не всі.

Андрій, житель Мінська:

Все останется на своем месте. Изменений, наверное не будет. Как жили, так и будем жить.

Григорій, житель Мінська:

Важно чтоб стабильность была. Чтоб войны не было, как вот есть на Украине. Вот все важно.

Залишити все як є це те, що пропонує чинний президент. Олександр Лукашенко прагне переобратися уже вшосте поспіль.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. У меня информации достаточно. Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну?

Головна суперниця Олександра Лукашенко Світлана Тихановська, дружина відомого в країні блогера. Коли її чоловіка затримали, жінка зареєструвалася на вибори замість нього.

Ще вчора домогосподарка Тихановська каже що не прагне керувати країною. У разі перемоги - обіцяє провести ще одні, чесні вибори. Довкола Тихановської об'єдналася уся опозиція. А от про народну підтримку можна судити хіба з велелюдних мітингів. Бо відкриту соціологію в Білорусі заборонили.

Світлана Тихановська, кандидат в президенти Білорусі:

Так вышло что я стою на этом месте и люди воплотили во мне все свои надежды, все желание перемен. Так получилось, что я как олицетворение этих надежд.

Ця передвиборча кампанія для багатьох стала несподіванкою. Ще кілька місяців тому ніхто не вірив, що у чинного лідера можуть з'явитися реальні конкуренти. Тепер яке майбутнє чекає на країну після виборів - передбачити складно.

Більшість фахівців вважають - Олександру Лукашенко поки що вдасться втримати владу. Але яким коштом і з якими наслідками питання відкрите. Ситуація нестабільна - загадкова історія із засланими з Росії "вагнерівцями" зайве тому підтвердження.

Нові заворушення, критика нечесних виборів з боку Європи. І Білорусь, яка вже не буде такою як раніше, результат виборів, який можна спрогнозувати не чекаючи підрахунку голосів.