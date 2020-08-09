У Києві білоруси вишукувалися у черги, щоб проголосувати [ Редактировать ]
Вирішальний день у Білорусі. Щойно закінчилося голосування на виборах президента. ЦВК ще о 12.00 оголосила - волевиявлення відбулося. Звітують про рекордну явку. Станом на 16.00 проголосували 73 відсотки білорусів.
Та прихильники опозиції офіційним даним не вірять, кажуть цифри завищені, бо бюлетені фальсифікують. А після 20.00 - збираються виходити на мітинги і стежити за підрахунком на дільницях. Як голосувала Білорусь і чого за підсумками виборів чекати Україні - в наступному сюжеті
Відлуння білоруських виборів докотилося до Києва. Під посольством черга метрів на двісті. Усі хочуть проголосувати. Але ті хто у хвості - вочевидь прийшли дарма.
И сейчас пять часов, мы стоим в очереди, вот под таким палящим солнцем.
Через карантин всередину пускають по одному.
Меряют температуру, в принципе, все вежливые. Ну просто очень медленно и, ну, даже не больше половины. Наверно процентов 70 не смогут проголосовать.
Виходить що 4-5 хвилин на людину тому ось 100 з чимось людей за півдня уже 5 годин пройшло.
У посольстві нагадують проголосувати можна було достроково, ще з четвертого серпня. Та люди обурені, чимало хто каже - волевиявлення навмисне блокують за вказівками з Мінська. Тому заради справедливості готові стояти до останнього.
Если народ проголосует за действующего президента, то покажите честные результаты, а не делайте то, что делается.
Такі ж черги на багатьох закордонних дільницях. Берлін, Лондон, Прага, Вільнюс. Ось цим відео з нами поділилися білоруси, які живуть у Варшаві. Кілька годин до закриття дільниці, а черга не меншає. А це вже Мінськ. Подекуди збираються по п'ять сотень людей. Для білорусів - ці вибори вирішальні.
Олександр, житель Мінська:
Надеюсь, что что-то изменится в этой стране. Ну что-то должно измениться. 26 лет в одном положении тяжело находиться.
Вадим, житель Мінська:
Я думаю, что люди уже устали от этого маразма, от этого бесконечного рассказывания хороших слов по телевидению, по пропаганде.
Однак у зміни вірять не всі.
Андрій, житель Мінська:
Все останется на своем месте. Изменений, наверное не будет. Как жили, так и будем жить.
Григорій, житель Мінська:
Важно чтоб стабильность была. Чтоб войны не было, как вот есть на Украине. Вот все важно.
Залишити все як є це те, що пропонує чинний президент. Олександр Лукашенко прагне переобратися уже вшосте поспіль.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі:
Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. У меня информации достаточно. Вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну?
Головна суперниця Олександра Лукашенко Світлана Тихановська, дружина відомого в країні блогера. Коли її чоловіка затримали, жінка зареєструвалася на вибори замість нього.
Ще вчора домогосподарка Тихановська каже що не прагне керувати країною. У разі перемоги - обіцяє провести ще одні, чесні вибори. Довкола Тихановської об'єдналася уся опозиція. А от про народну підтримку можна судити хіба з велелюдних мітингів. Бо відкриту соціологію в Білорусі заборонили.
Світлана Тихановська, кандидат в президенти Білорусі:
Так вышло что я стою на этом месте и люди воплотили во мне все свои надежды, все желание перемен. Так получилось, что я как олицетворение этих надежд.
Ця передвиборча кампанія для багатьох стала несподіванкою. Ще кілька місяців тому ніхто не вірив, що у чинного лідера можуть з'явитися реальні конкуренти. Тепер яке майбутнє чекає на країну після виборів - передбачити складно.
Більшість фахівців вважають - Олександру Лукашенко поки що вдасться втримати владу. Але яким коштом і з якими наслідками питання відкрите. Ситуація нестабільна - загадкова історія із засланими з Росії "вагнерівцями" зайве тому підтвердження.
Нові заворушення, критика нечесних виборів з боку Європи. І Білорусь, яка вже не буде такою як раніше, результат виборів, який можна спрогнозувати не чекаючи підрахунку голосів.
по теме
В Беларуси проходят выборы президента: что нужно знать
На пост президента страны претендуют 5 кандидатов
Білорусь готується до виборів
Кількох найпопулярніших опозиційних політиків узагалі не допустили до перегонів, а декого навіть кинули за ґрати. Затримують і людей, які виходять на вулиці на підтримку опозиції
У Мінську тисячі людей зібралися на підтримку опозиційної кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської
Містяни прийшли на мітинг попри те, що штаб його скасував, голосування на президентських виборах у Білорусі вже розпочалося
У Білорусі починається голосування на президентських виборах
Олександр Лукашенко балотується вшосте, двох із його опонентів ЦВК відсторонила від виборів
Київ напередодні виборів: хто головні претенденти у столиці?
Вибори мера в Києві можуть завершитися вже після першого туру, - стверджують соціологи. Це випливає з результатів дослідження, яке вони оприлюднили сьогодні.