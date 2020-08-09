По прогнозам синоптиков, 10 августа практически по всей территории Украины пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

В Киеве 10 августа переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​23...+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, утром и днем краткосрочный дождь, гроза, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем ​​+23...+25 градусов

В Сваляве ночью без осадков, утром и днем ​​местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +​​24...+29 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что сейсмологи сделали неутешительный прогноз касаемо возможных землетрясений в Украине.