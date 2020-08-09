Украину накроют дожди: прогноз погоды на 10 августа [ Редактировать ]
По прогнозам синоптиков, 10 августа практически по всей территории Украины пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.
В Киеве 10 августа переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.
На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.
В Карпатах ночью без осадков, утром и днем краткосрочный дождь, гроза, температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…25 градусов.
В Моршине ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов.
В Трускавце ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов
В Сваляве ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.
На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.
Напомним, ранее мы сообщали, что сейсмологи сделали неутешительный прогноз касаемо возможных землетрясений в Украине.
по теме
Леонид Кравчук рассказал, на что готов пойти ради мира на Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, на что он готов пойти ради мира на Донбассе
Танкер Delfi снова не смогли поднять: названа причина
Подъем танкера Delfi в Одессе в очередной раз не удался
Погода на выходные: что ждет украинцев 8-9 августа
На выходных, 8-9 августа, осадки с стране не предвещаются