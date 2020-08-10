У Британії дозволили жити бобрам уперше за 400 років [ Редактировать ]
Уперше за 400 років у Британії дозволили жити бобрам. Фермери звинувачували тварин у заподіянні шкоди господарствам. А науковці, навпаки, схвально оцінили здібності у будівництві гребель. П'ятирічне дослідження життя гризунів розставило всі крапки над "і". Про результати розповість Світлана Чернецька.
Полювання на бобрів призвело до їхнього повного знищення в Англії. Ці тварини були доволі цінними. Адже використовували не лише їхнє м'ясо, а й хутро, а ще - унікальний секрет із залоз. Так званий бобровий струмінь застосовується в парфумерії як фіксатор запаху, а в медицині - як антиспазматичний та заспокійливий засіб.
Останні бобри тут зникли як вид ще 400 років тому. І досі не відомо, як це сімейство опинилось у регіоні. Фермери збиралися його знищити. Але науковці вирішили провести експеримент. П'ять років пильнували кожен рух гризунів. Занотовували все від ранкових ритуалів і до кропіткої праці над греблями. Аби зрозуміти, чого більше від цих тварин - користі чи шкоди.
Саймон Джоунз, представник проєкту з вивчення бобрів:
Вони природно створюють річки та болота завдяки будуванню загород. І завдяки цьому виграє весь тваринний світ ставків: жаби, бабки, водні птахи. Тобто бобри створюють середовище, сприятливе для дикої природи.
За 5 років гризуни побудували 28 гребель, а їхня родина розрослася до 15 сімей. Утім, місцеві фермери все ще ставляться з осторогою до такого сусідства.
Джон Варлі, директор фермерських угідь:
Приміром, одне поле з картоплею було затоплене через діяльність бобрів. Вони завдали страшних збитків - урожай було повністю знищено. Адже часто підгризають та валять дерева там, де непотрібно. Але з іншого боку - очевидна користь від їхнього греблебудівництва.
Науковці ж кажуть, що користі від бобрів набагато більше, аніж шкоди. Це однозначні висновки п'ятирічного дослідження. Адже в багатьох випадках завдяки природним дамбам, побудованим цими гризунами, повені більше не загрожують будинкам у регіоні.
Ребекка Пов, представниця міністерства довкілля Великої Британії:
Якщо ми хочемо, щоб наше фермерство процвітало у більш різноманітному середовищі, то бобри можуть у цьому допомогти. Ми розуміємо всі перестороги фермерів і розглядаємо можливість доплати за утримання бобрів на їхній землі.
Наразі ж бобрам офіційно дозволено жити та розмножуватись у дикій природі. І чіпати їх не можна - як вид, який усе ще перебуває під загрозою зникнення.
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