В Раде назвали предварительную дату внеочередного заседания [ Редактировать ]
Во вторник, 11 августа, в Верховной Раде назвали предварительную дату проведения внеочередного заседания парламента. Оно может состояться 25 августа. Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Ориентировочная дата - это 25 августа... Вероятнее всего соберемся, чтобы принять этот закон (о повышении зарплаты, - ред.).
Отметим, еще в конце июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа.
А уже в начале августа замглавы Офиса президента Юлия Ковалив анонсировала, что Верховная Рада Украины может провести внеочередную сессию в конце августа. На ней планируется внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада "ушла под землю".
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