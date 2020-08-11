Страна чудес: мужчина официально работает волшебником [ Редактировать ]
Житель Новой Зеландии устроился на должность волшебника.
Об этом пишет CNN.
По информации, Иен Бренкенбери Ченнел работал преподавателем, но из-за увлечения магией он нигде долго не задерживался. С помощью волшебства мужчине не удалось удержать супругу, которая развелась с Ченнелом.
Отмечается, что свою официальную должность он занял в начале 90-х. За работу он получает 10 тысяч долларов в месяц. Услуги 87-летнего Волшебника включают помощь в продвижении местных мероприятий и туризма, а также прием высокопоставленных лиц и делегаций.
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