Актеру Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу о смертельном ДТП с участием артиста. Врачи решили госпитализировать актера.

Как сообщают росСМИ, актера "практически заносили в здание суда", он "волочил ногу и не мог самостоятельно выпрямиться". Ранее адвокат Михаила Ефремова сообщал о проблемах с сердцем у своего подзащитного.

Сегодня же, 11 августа, стало известно, что старший сын погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова Виталий подал иск к актеру о возмещении морального вреда на 6,5 млн рублей (2,46 млн грн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию иска.

Потерпевшими по делу о ДТП признаны еще трое родственников Сергея Захарова - вдова, брат и младший сын. Иски от их имени к Михаилу Ефремову уже подготовлены.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК РФ). Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Актер до 22 января находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.