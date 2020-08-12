В Україні за добу на COVID-19 захворіли 1433 людини [ Редактировать ]
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні погіршується. На ранок підтверджено 1433 нових заражень. За минулу добу 19 пацієнтів померли. Вилікувалися - 752 людини.
Загалом, від початку пандемії COVID підтвердили у понад 84 тисяч українців, половина з них - досі нездужають. Найвищі показники інфікувань - у Києві, на Львівщині, Харківщині та у Чернівецькій області. Нині, за даними МОЗ, у лікарнях заповнена чверть ліжок, виділених для хворих із коронавірусом.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми бачимо, що в нас дуже велика кількість людей, які хворіють. І ця кількість зростає кожного дня. Така тенденція спостерігається по всьому світу. Бачите, що в країнах Європи теж почалося зростання, які хворіють на COVID-19.
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