А от на півдні України аграрії втратили третину врожаю. Одещина найбільше потерпає від бездощів'я. Уже другий рік поспіль. І прогнози науковців невтішні: суха погода стає для південних областей нормою. Чи можливо врятувати сільське господарство? Дізнавалися наші кореспонденти.

Кукуруза засохла полностью, она без влаги, полностью все высохло.

Озимі пшеницю та ячмінь втратили, висіяли кукурудзу і знову неврожай. Така сама ситуація із соняшником та просом. Цьогорічні збитки, розповідає фермер із Одещини Володимир Варбанець, величезні. У сільському господарстві чоловік працює вже майже 30 років. Такий посушливий рік - уперше на його пам'яті.

Вот трещины - рука залазит. Земля потрескалась, влаги нет.

Природа невблаганна. Клімат на півдні стає більш сухим та спекотним. Єдиний вихід для аграріїв - активне впровадження штучного поливу. Та розгалуджена меліоративна система, яка залишилася Україні від Радянського Союзу, вже зруйнована. Нової не збудували. Відновити стару меліоративну систему, побудувати нові зрошувальні канали і насосні станції самостійно аграріям не по кишені, скаржаться фермери. А великі агрохолдинги інвестувати в ризиковані проєкти - бояться.

Володимир Варбанець, фермер:

Сделать проект на орошение фермер не может оплатить. Нет денег. Это надо делать на регион проект. Сделав проект, фермер не сможет оплатить строительно-монтажные работы.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

За прошлый сезон посевная нам обошлась в 7 млрд. грн. Прямые убытки в связи с засухой пять млрд. грн. Это огромная цифра для аграриев нашего региона. Проблема засухи будет вставать не только на территории южных областей, а еще и в целом по стране. И тут государству необходимо проявить комплексный подход. Академией наук была разработана комплексная программа по орошению земель. Ее бюджет предусмотрен на уровне 4.5 млрд. долларов. Это могло бы существенно решить проблему.

Але на практиці влада не квапиться з діями. Коли йдеться про підтримку аграріїв - далі розмов справа не йде.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, государство никаких программ не предусматривает. Оно не избавляет их не от налогового бремени, за ними продолжают бегать кредиторы. Государство не замечает такую проблему, как будто проблемы не существует, мы очень много слышим заявлений президента, кабине министров, что будут компенсации. Компенсаций не было, выплат не было, мы констатируем этот факт. Поэтому нет никакой льготной программы по кредитованию, государство не вмешивается в ситуацию, поэтому мы будем видеть, как с изменением климата Бессарабия будет превращаться в пустыню.

Якщо зволікати із впровадженням штучного поливу, переконані науковці, землеробство буде дедалі збитковішим.

Михайло Брошков, експерт із аграрних питань:

Одеському регіону це загрожує мінімізацією кількості культур, які можна вирощувати на півдні Одещини. Це звуження до рівня виноградників, можливо, ще якихось культур овочевих, які знаходяться біля водойм, біля Дунаю або Дністра.

Фермер Володимир Варбанець надії не втрачає і готується засіяти поля знову. В кредит. Попри те, що чоловік і так у боргах. Розрахуватися з пайовиками нічим, із чого заплатити податки - невідомо.