В четверг, 13 августа, появилось аудио, которое подтверждает фальсификацию выборов в Беларуси. Запись разговора с голосом, похожим на голос главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского с членами комиссии участка № 25 публикует издание TUT.BY.

Так, Сергей Сташевский встречался с членами избирательной комиссии участка № 25 после подсчета голосов и пытался заставить их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось 20%, хотя на этом участке победила именно она.

Действие происходило в школе №44 на улице Фрунзе в Витебске. Изданию подтвердили в школе, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский. После подсчета бюллетеней он встретился с членами участковой комиссии.

Но неправильно поменяли. Нужно у кого-то добавить, у кого-то убрать. Значит, убираете у первого минимум десять и у пятого (фамилии в бюллетене располагались так: Дмитриев, Канопацкая, Лукашенко, Тихановская, Черечень. - прим. ред.) … У той, кто у вас лучше всех, оставьте максимально 20%, это будет где-то 240, остальное все пишите…

"Почему это надо делать нашими руками? Как нам смотреть в глаза людям?" - отвечали члены комиссии.

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