В четверг, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу в Борисполе и пообещал, что вскоре современных медицинских учреждений в стране станет больше.

Больницу в Борисполе я посетил едва ли не первой. Возвращаюсь, чтобы воочию убедиться, что красивые обещания по ее реконструкции и осовремениванию превратились в такое же хорошее медучреждение. И вот она, Бориспольская многопрофильная больница - как в американском кино: яркая, удобная, а главное - имеет все необходимое для сохранения здоровья украинцев.

"За месяц-полтора здесь будет дополнительно установлено современное оборудование. А к концу года появится и родильное отделения. Эта больница будет обслуживать более 100 000 украинцев. Люди уже видят, что мы действительно создаем новые, нормальные условия жизни. Реальные строительства - это то, с чем должна ассоциироваться каждая власть", - сказал президент.

Просто говорить, как это у нас было годами, что везде должны быть хорошие больницы, - мало. Надо действительно знать, что происходит на местах, и иногда подталкивать местные власти делать большие проекты, которые в противном случае могли и отложить. Если нужна инициатива президента - всегда будет такая инициатива. Обещали нормальную современную больницу - есть такая больница.

Ранее Зеленский поручил разработать вакцину от коронавируса.