Президент Украины Владимир Зеленский во время собеседования с кандидатами на должность городских голов поддержал концепцию победы в Киеве, которую предложила победительница праймериз партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Об этом народный депутат заявила в своем интервью УНН.

"Президент Зеленский поддержал мое видение того, как мы победим на местных выборах в Киеве. Он разделяет мое мнение, что Киев - это модель Украины в миниатюре. Чтобы действительно изменить страну, мы должны изменить Киев ", - заявила Ирина Верещук, и подчеркнула, что "Президент дал несколько очень полезных советов" для ее победы.

Рассказывая об инициативе подать свою кандидатуру на праймериз городского головы в партии "Слуга народа", народный депутат отметила, что решение приняла самостоятельно. Отвечая на вопрос, кто побудил ее к этому решению, Ирина Верещук заявила:

Это Президент Зеленский и его пример человека, который пришел изменить страну. Он меня вдохновил, и можно сказать в хорошем смысле подтолкнул. А потом, после победы на праймериз, и поддержал.

Среди основных проблем в столице Ирина Верещук отметила коррупцию.

"Если в городской власти есть коррупция, мэр за нее политически отвечает. Если у мэра Кличко есть окружение, которое считают коррумпированным, мы не можем делать вид, что ничего не происходит", - заявила нардеп.

Также Верещук убеждена, что стоит бороться не с коррупцией, а с коррупционерами.

"Коррупция имеет фамилии, которые часто хорошо всем известны. Разоблачение и наказание коррупционеров должно происходить и до выборов, и во время выборов, и после них. Правоохранительные органы и суды должны делать свою работу независимо от избирательных кампаний", - резюмировала нардеп.

Напомним, что 16 июля 2020 года Ирина Верещук победила в праймериз партии "Слуги народа" и будет участвовать в выборах городского голови Киева от этой политсилы.