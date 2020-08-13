Конфлікт на десятки мільйонів. Черговий скандал розгортається навколо підприємства Держрезерву - Комбінату "Прогрес" у Києві. Посадовці вже кілька тижнів не пускають підприємців, які за договором зберігають майно у складському комплексі.

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Скандал навколо державного підприємства Комбінат "Прогрес" розгорівся наприкінці липня. Тоді до складського комплексу, підпорядкованого Держрезерву, не змогли потрапити підприємці, чий товар зберігається у приміщеннях комбінату. Перед ними просто опустили шлагбаум. Заявили, що договір про співпрацю припинено у односторонньому порядку. На комбінаті запевнили - у результаті "якогось" аудиту виявили порушення і звинуватили підприємців в оборудках. Мовляв, здавали склади у суборенду. Втім, жодних доказів тоді не надали. Більш того, сам аудит до підприємців ніякого стосунку не має. Відтоді минуло 4 тижні, але й досі власники не мають вільного доступу до складів, де зберігається їхній товар.

Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":

Вже як мінімум, три претензії ми їм надсилали письмові. На які очікуємо відповіді, що там знаходиться наш товар, що незаконно був розірваний договір з нами на зберігання. Сказали нам - чекайте. Отримаєте відповідь. І ось моя відповідь: на сьогодні нічого не змінилося. При зміні керівництва, ситуація знаходиться у тому самому стані. Якщо конфліктна ситуація не вирішується на рівні комбінату "Прогрес", при зміні керівництва. То, мабуть ця конфліктна ситуація ініційована десь вище. А вище ланки - це держрезерв України.

Ми звернулися до Держагентства резерву, із запитом аби з’ясувати, чому на підприємстві обмежують доступ законним власникам майна. Там наголосили, що: "Комбінат "Прогрес" має право надавати суб'єктам платні послуги, зокрема із зберігання товарно-матеріальних цінностей. При цьому, поклажодавці позбавлені права передавати в суборенду складські приміщення".

Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":

Це абсурд. Оскільки ми не отримуємо нічого в оренду. Наша компанія заключила договір зберігання. Ми надаємо товар на зберігання на комбінат. І комбінат його зберігає. Ми не орендуємо. Ми не можемо здати в суборенду те, що ми не беремо самі в оренду. Крім того, це режимний об’єкт. Як ми можемо здати комусь в оренду склад і як він заїде на територію, якщо тут воєнізована охорона.

У відповіді на запит, у держагентстві також наголосили, що питання договірних відносин буде досліджено після аудиту. Втім, схоже, що нове керівництво "Прогресу" працює за своєю схемою.

Сергій Петрик, адвокат компанії ТОВ "ІМО":

Вони ці висновки вже зробили, не дочекавшись висновків аудиту. В односторонньому порядку розірвавши з нами договір. Товар, який передавався нами на зберігання, він досі не повернутий. Нам невідома доля цього товару, чи дійсно він там ще знаходиться. Це, фактично, 191 стаття Кримінального кодексу - привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем. Нам фактично, вивісили приказ - нікого не пускати з компанії. Нам прислали повідомлення, що нас вже не пов’язують жодні договірні відносини. Хоча була передплата повністю за весь липень проплачена - близько 600 тисяч гривень за зберігання товару.

Адвокати не виключають, що у такий спосіб деякі посадовці Комбінату організували собі нелегальний заробіток. Тим паче, що для Держрезерву ця справа вже звична.

Лише вчора СБУ викрила одного з посадовців Агенства Резерву, який сприяв розкраданню понад тисячі тонн зерна, за хабар у 8 мільйонів гривень. Доречі, минулого тижня у Держрезерві на комбінат призначили вже третього в цьому році виконуючого обов’язки директора. Підприємці чи не щодня намагаються потрапити до нього на зустріч. Утім марно.

Как можно записаться на прием к Самвиляну, руководителю вашему? Я представляю интересы ТОВ "ИМО". - Это вам надо все равно с заместителем общаться. Потому что он сказал, что все, что касается наших клиентов, - вопросами занимается только заместитель.

Але й заступник на контакт із клієнтами чомусь не виходить.

Підприємці бідкаються - правоохоронці теж не поспішають допомагати повернути власне майно, вартістю понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні юристи компанії звернулися зі скаргою до суду на бездіяльність слідчих органів Солом'янського району Києва, які відмовились відкривати кримінальне провадження. Триває підготовка й до судової тяганини.