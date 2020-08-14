Жители микрорайона Теремки-2 вот уже который год в прямом смысле слова борются за право на жизнь.

Речь идет о основной транспортной артерии микрорайона – улицы Маршала Конева, по которой тысячи его жителей ежедневно идут к метро рискуя своими жизнями.

Причиной всему является преступное отсутствие какой-либо обустроенности улицы. Среди главных проблем - отсутствие тротуаров, пешеходных переходов и освещения на шестиполосной дороге с плотным трафиком.

Только за последние годы на данной улице произошло более 80 ДТП, в том числе с пострадавшими пешеходами.

Так почему-же киевская власть так упорно на протяжении многих лет "не замечала" этот вопиющий факт безответственного отношения к безопасности киевлян?

Как оказалось, ответ на этот вопрос лежит на поверхности, а за его решением стоят интересы "парковочной мафии", которая оккупировала дорогу с двух сторон, заблокировав тем самым возможность ее обустройства тротуарами.

С одной стороны дороги разместился гаражный кооператив "Дублер", который судя по информации КМДА находится там незаконно, а другой стороны впритык к дороге расположились автомобильные стоянки, лишив тем самым возможность обустройства улицы тротуарами.

Есть ли альтернатива для жителей? Как оказалось да, но вот назвать ее лучшей язык не поворачивается.

Второй вариант дороги предусматривает то, что люди вынуждены ходить, чтобы не подвергать себя опасности быть сбитыми. Это заброшенная зона полностью и постоянно используется наркоманами. Наблюдать иголки и шприцы можно невооруженным глазом. Такое соседство создает напряженную криминогенную обстановку.

Таким образом не один из вариантов не создает безопасного способа пройти данный участок.

И хотя из письма КГГА видно, что вопрос о сносе гаражей поднимался еще в 2018 году, воз, как говориться, и ныне там. Тысячи людей продолжают ежедневно рисковать своей жизнью по пути к метро, в то время как парковщики продолжают набивать свои карманы при попустительстве киевской власти.

А пока жители микрорайона продолжают стучаться во все кабинеты, написаны сотни обращений, собраны тысячи подписей… Но местные власти, видимо, не обращают внимание на просьбы жителей района. Жители микрорайона Теремки-2 всего лишь просят мэра и местные власти обустроить улицу, чтобы реализовать свое конституционное право на безопасную жизнь в стране. Для этого необходимо ликвидировать незаконно построенные стоянки и гаражи. Прошло уже много времени для того, чтобы власти наконец увидели, что проблема действительно есть и ее нужно решать. Куда еще надо обратится, чтобы людей услышали?