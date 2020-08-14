Об'єднані Арабські Емірати стали першою країною Перської затоки, яка визнали Ізраїль як державу. Про встановлення дипломатичних відносин домовилися поки що на словах. Документи офіційно підпишуть за кілька тижнів. Потому співпрацюватимуть в економічній сфері, безпековій, медійній та туристичній. За домовленістю, Ізраїль зобов'язується в подальшому не претендувати на палестинські території. А також пускати мусульман вільно відвідувати святині Єрусалиму.

Посередником у перемовинах між державами виступили Сполучені Штати. Дональд Трамп назвав дипломатичну угоду - "історичною". ОАЕ третя у світі арабська країна, що пішла на діалог з Ізраїлем.