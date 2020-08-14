ОАЕ першими з країн Перської затоки визнали Ізраїль як державу [ Редактировать ]
Об'єднані Арабські Емірати стали першою країною Перської затоки, яка визнали Ізраїль як державу. Про встановлення дипломатичних відносин домовилися поки що на словах. Документи офіційно підпишуть за кілька тижнів. Потому співпрацюватимуть в економічній сфері, безпековій, медійній та туристичній. За домовленістю, Ізраїль зобов'язується в подальшому не претендувати на палестинські території. А також пускати мусульман вільно відвідувати святині Єрусалиму.
Посередником у перемовинах між державами виступили Сполучені Штати. Дональд Трамп назвав дипломатичну угоду - "історичною". ОАЕ третя у світі арабська країна, що пішла на діалог з Ізраїлем.
по теме
Ліван звернувся по міжнародну допомогу
Дональд Трамп вже встиг заявити, що Бейрут став жертвою терористичного нападу
Історія боротьби за життя: чотирирічна Єва потребує термінової допомоги
Допомогти дитині. Наша землячка - чотирирічна Єва - зараз лікується в Ізраїлі. Дівчинка бореться з важким онкологічним захворюванням
ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов
Объявлены официальные результаты выборов в Беларуси
В Україні процвітає бізнес на диких тваринах
Хижаків незаконно купують чи відловлюють, а потім здебільшого не знають, що з ними робити. Тому кидають напризволяще, а це для них - неминуча смерть
Тихановская сделала шокирующее заявление (видео)
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение