За сутки в столице зарегистрированы 158 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве насчитывают 10160 инфицированных коронаиврусом. 3316 человек выздоровели (38 за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

72 мужчины, возрастом от 18 до 91 года;

5 детей - от 1 до 16 лет.

Известно, что наибольшее число инфицированных наблюдается в Дарницком районе (37 случаев), Днепровском районе (22 инфицированных), Оболонском и Соломенском районах (по 23 случая).

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает увеличиваться число суточного заражения COVID-19. Лабораторно подтвердили 1732 случая коронавируса.