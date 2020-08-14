В Киеве увеличивается заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрированы 158 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего в Киеве насчитывают 10160 инфицированных коронаиврусом. 3316 человек выздоровели (38 за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;
- 72 мужчины, возрастом от 18 до 91 года;
- 5 детей - от 1 до 16 лет.
Известно, что наибольшее число инфицированных наблюдается в Дарницком районе (37 случаев), Днепровском районе (22 инфицированных), Оболонском и Соломенском районах (по 23 случая).
Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает увеличиваться число суточного заражения COVID-19. Лабораторно подтвердили 1732 случая коронавируса.
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