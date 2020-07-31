Офис генпрокурора Украины сообщил компетентным органам Беларуси о намерении требовать экстрадиции 28 из 33 наемников частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля под Минском. Сейчас готовятся документы, необходимые для подачи запросов об экстрадиции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Сейчас готовятся документы, необходимые для подачи запросов об экстрадиции. Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, что белорусские власти 29 июля сообщили, что под Минском задержаны более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

​30 июля в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины Петра Врублевского, поскольку у задержанных был опыт участия в боевых действиях на Донбассе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 31 июля сообщил, что получил список задержанных от МИД Беларуси и украинских граждан в нем "не семеро".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он добавил, что в Беларуси задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул.

ЧВК "Вагнер" связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как считается, входит в близкое окружение президента Путина. Наемники "Вагнера" воевали на Донбассе, в Сирии и Ливии. Число бойцов вооруженного формирования насчитывало в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают санкции против частной военной компании "Вагнера".