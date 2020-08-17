Трамп хоче зустрітися із Путіним [ Редактировать ]
Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Путіним перед виборами. Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерела в Білому домі. Метою перемов, імовірно, стануть договори про скорочення озброєнь.
Так, за словами посадовців, Трамп хоче показати виборцям здатність домовлятися. Зустріч можуть провести наступного місяця у Нью-Йорку.
Президента у Штатах обиратимуть третього листопада. За даними останнього соцопитування, Трамп скоротив відставання від Джозефа Байдена на 9 відсотків. Зараз вони ділять голоси майже порівну.
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