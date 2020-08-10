В Беларуси, где в ночь на 10 августа во многих городах проходили массовые акции протеста, сопровождавшиеся стычками с ОМОНом, начали забастовку работники Белорусского металлургического завода (БМЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

Сбор протестующих на БМЗ произойдёт в СПЦ2 в конце цеха возле АБК с торца! Придут люди с других цехов, а также остальные рабочие к 14:00. "Все кто могут, приезжайте и поддержите!" - просят бастующие.

Nexta Live пишет, что на завод уже приезжают автозаки и публикует фото бастующих.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) - предприятие чёрной металлургии в городе Жлобине. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек. Является управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания» (БМК).

Тем временем кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая согласно ЦИК 9,9% голосов, заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.

Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать.

Напомним, что Александр Лукашенко, который по данным ЦИК Беларуси набрал 80,23% голосов, начал принимать поздравления от иностранных лидеров. Поздравительные телеграммы уже пришли от лидеров России, Казахстана и Китая.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.