В Португалии, на пляже в Алгарве, президент страны Марселу Ребелу де Соуза спас тонущих девушек. Об этом сообщает портал 20minutos.

Во время отдыха на пляже 71-летний Ребелу де Соуза увидел, как две девушки перевернулись на каноэ и начали тонуть.

Глава государства сразу же бросился им на помощь. Спустя какое-то время к месту происшествия подплыл спасатель на гидроцикле.

Как оказалось девушек унесло сильным течением с другого пляжа. Они перевернулись, наглотались воды и не смогли перевернуть лодку назад или взобраться на нее.

2 girls were having issues at a beach in Algarve. The man on the left is the Portuguese President, Marcelo Rebelo de Sousa. He reached out and helped them until the lifeguard arrived. pic.twitter.com/UQJvw1ksOs