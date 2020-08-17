Президент Португалии в 71 год спас тонущих [ Редактировать ]
В Португалии, на пляже в Алгарве, президент страны Марселу Ребелу де Соуза спас тонущих девушек. Об этом сообщает портал 20minutos.
Во время отдыха на пляже 71-летний Ребелу де Соуза увидел, как две девушки перевернулись на каноэ и начали тонуть.
Глава государства сразу же бросился им на помощь. Спустя какое-то время к месту происшествия подплыл спасатель на гидроцикле.
Как оказалось девушек унесло сильным течением с другого пляжа. Они перевернулись, наглотались воды и не смогли перевернуть лодку назад или взобраться на нее.
2 girls were having issues at a beach in Algarve. The man on the left is the Portuguese President, Marcelo Rebelo de Sousa. He reached out and helped them until the lifeguard arrived. pic.twitter.com/UQJvw1ksOs— Sérgio Costa (@SergioMSCosta) August 15, 2020
Ранее мы писали о том, что 7-летняя девочка спасла тонущего ребенка.
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