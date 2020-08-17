Дональд Трамп планує зустрітися з Путіним перед виборами. Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на джерела в Білому домі.

Метою перемовин, імовірно, стануть угоди про скорочення озброєнь. Таким чином, за словами американських посадовців, Трамп хоче продемонструвати виборцям здатність домовлятися. Зустріч можуть провести наступного місяця у Нью-Йорку. Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. За даними останнього соцопитування, Трамп скоротив відставання від Джозефа Байдена на 9 відсотків. Зараз вони ділять голоси майже порівну.