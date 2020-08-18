У Лівані видали ордер на арешт очільника митниці країни - Бадрі Дахера. Слідчі мають з'ясувати, чому, - попри реальну загрозу, - у густонаселеному місті і далі зберігали вибухонебезпечну речовину, до того ж у неналежних умовах. До кінця слідства високопосадовець залишатиметься під вартою.

Нагадаю, вибух у столиці Лівану забрав життя 220 людей, а збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.