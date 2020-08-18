Смертельний вибух: Лівані видали ордер на арешт очільника митниці країни [ Редактировать ]
У Лівані видали ордер на арешт очільника митниці країни - Бадрі Дахера. Слідчі мають з'ясувати, чому, - попри реальну загрозу, - у густонаселеному місті і далі зберігали вибухонебезпечну речовину, до того ж у неналежних умовах. До кінця слідства високопосадовець залишатиметься під вартою.
Нагадаю, вибух у столиці Лівану забрав життя 220 людей, а збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
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