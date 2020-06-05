Илон Маск атакует Amazon: "Монополии это неправильно" [ Редактировать ]
Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал "монополистом" американскую компанию Amazon, которая является одной из самых дорогих в мире. И призвал ее разделить. Об этом он написал в Twitter.
Сообщение Маска появилось в комментариях под твитом бывшего репортера The New York Times, а ныне вольного писателя Алекса Беренсона, который пожаловался на отказ Amazon выставить на продажу его книгу о коронавирусе.
"Пришло время разделить Amazon. Монополии это неправильно", - написал Маск. А потом добавил "Это безумие", и отметил основателя Amazon Джеффа Безоса, который является самым богатым человеком в мире ($113 млрд по состоянию на апрель 2020 года).
Компания Amazon была основана Безосом в1994 году как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.
Компания также владеет издательством Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая "электронные книги" Kindle, планшеты Amazon Fire и Fire TV. На данный момент капитализация Amazon составляет $1,29 трлн.
Как сообщалось ранее, в США проведут антимонопольную проверку компаний Apple, Google, Amazon и Facebook.
по теме
"Симпсоны" предсказали запуск Crew Dragon и протесты в США
Создатели мультсериала предсказали запуск ракеты Crew Dragon и массовые беспорядки в США
SpaceX запускает людей в космос: почему не состоялся полет
В среду, 28 мая, в 23:32 по киевскому времени должен был состояться первый пилотируемый полет космического корабля SpaceX
Історичний запуск SpaseX: як відбувається підготовка до старту
Уперше за 10 років Штати відправляють власний космічний корабель із двома астронавтами на борту
Девушка "стала популярной" благодаря номеру телефона Илона Маска
В Калифорнии 25-летняя американка Линдси Такер получила старый номер телефона главы Tesla и SpaceX Илона Маска
У США назвали прибутки головних мільярдерів планети
І поки більшість людей рахують збитки від карантину та економічної кризи, вони не втратили нічого. Навпаки! За час коронавірусу найбільші товстосуми світу стали ще багатшими