Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал "монополистом" американскую компанию Amazon, которая является одной из самых дорогих в мире. И призвал ее разделить. Об этом он написал в Twitter.

Сообщение Маска появилось в комментариях под твитом бывшего репортера The New York Times, а ныне вольного писателя Алекса Беренсона, который пожаловался на отказ Amazon выставить на продажу его книгу о коронавирусе.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии это неправильно", - написал Маск. А потом добавил "Это безумие", и отметил основателя Amazon Джеффа Безоса, который является самым богатым человеком в мире ($113 млрд по состоянию на апрель 2020 года).

Компания Amazon была основана Безосом в1994 году как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.

Компания также владеет издательством Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая "электронные книги" Kindle, планшеты Amazon Fire и Fire TV. На данный момент капитализация Amazon составляет $1,29 трлн.

Как сообщалось ранее, в США проведут антимонопольную проверку компаний Apple, Google, Amazon и Facebook.