12-летнему Максиму Ткачуку, которому националисты устроили настоящую травлю за исполнение песни "Смуглянка", Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в Детском Евровидении-2020. Видео с песней Максима Ткачука, набравшее в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента, удалили с сайта, отобрав у ребенка заслуженную победу.

Это решение воплотило в себе худшие черты нынешней государственной системы, унаследовавшей самые мерзкие и отвратительные методы режима Порошенко.

Во-первых, это очередное проявление пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами нашей истории. Песня «Смуглянка» стала настоящим гимном дружбы народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Во-вторых, это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом. Этому нет прощения, и организаторам такой травли никогда не оправдаться даже перед самими собой.

В-третьих, руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сорвавшее в прошлом году поездку певицы Марув на Евровидение и опозорившее нашу страну на всю Европу, продемонстрировало, что не способно учиться даже на собственных ошибках. Это запредельный уровень не только непрофессионализма, но и неадекватности. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного освидетельствования руководства НОТУ специалистами в области психиатрии.

В-четвертых, эти события демонстрируют, с какой легкостью различные "слуги народа" идут на прямые подтасовки и манипуляции, искажая и отменяя волеизъявление украинских граждан.

Заявляем, что за эти действия НОТУ несет полную ответственность украинская власть во главе с Президентом В. Зеленским, продолжающая начатую Порошенко кампанию пещерной русофобии и разжигания ненависти. За такие действия эта власть должна уйти в отставку.