Ученые из хельсинкского университета нашли продукты, которые способны дать эффективное действие в борьбе с похмельем.

Об этом пишет пресс-служба Университета Хельсинки.

Так, это оказалась аминокислота L-цистеин. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого группу волонтеров разделили на две группы. Все участники приняли дозу алкоголя в соотношении 1,5 грамма на один килограмм веса. Алкоголь испытуемые принимали на протяжении трех часов.

Отмечается, что в ходе эксперимента выяснилось, что L-цистеин значительно уменьшил похмельный синдром у тех, кто принял его после алкоголя. В больших количествах вещество содержится в сырых куриных яйцах, сырых семечках подсолнечника и свежих зернах гороха.

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