Доброе утро: найдены эффективные "убийцы" похмелья [ Редактировать ]
Ученые из хельсинкского университета нашли продукты, которые способны дать эффективное действие в борьбе с похмельем.
Об этом пишет пресс-служба Университета Хельсинки.
Так, это оказалась аминокислота L-цистеин. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого группу волонтеров разделили на две группы. Все участники приняли дозу алкоголя в соотношении 1,5 грамма на один килограмм веса. Алкоголь испытуемые принимали на протяжении трех часов.
Отмечается, что в ходе эксперимента выяснилось, что L-цистеин значительно уменьшил похмельный синдром у тех, кто принял его после алкоголя. В больших количествах вещество содержится в сырых куриных яйцах, сырых семечках подсолнечника и свежих зернах гороха.
Читайте также, как избежать похмелья. Британский диетолог Аманда Гамильтон дала ключевые советы, как "угомонить" похмельный синдром.
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