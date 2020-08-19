Недитячий скандал із дитячим "Євробаченням". Одного з претендентів, Максима Ткачука з Волині, не допустили до відбору. А все тому, що суспільний мовник вгледів російський слід у лондонському конкурсі, в якому хлопчик брав участь раніше. Там він заспівав "Смуглянку". Про те, як дитина потрапила в політичні ігри дорослих - далі.

На цьому відео 13-тирічний Максим Ткачук виконує пісню фронтовиків Другої світової війни "Смуглянка". Він одягнений в радянську форму, співає на конкурсі з нагоди сімдесят п'ятої річниці Перемоги, в Лондоні. Там хлопчик виборов у кількох номінаціях з-поміж учасників із 23 країн. Кілька місяців по тому його бабуся Лариса Ткачук подала заявку на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення і отримала відмову.

Турійський Робертіно Лоретті. Так називають хлопця волинські журналісти. Через зовнішню схожість і тембр голосу. Живе Максим -з бабусею у селищі міського типу Турійськ на Волині. Саме вона й тітка виховують дитину, бо рідні батьки створили нові сім'ї, поїхали в Київ і Максима не провідують навіть на День народження. Не цікавилися і виступом у Лондоні.

Stars of the Albion - це той конкурс, що проводився в Лондоні і я за нього получив три перших місця і серед них була та "Смуглянка", яка тепер не дає мені нормально виступати.

Російською у сім'ї Ткачуків не спілкуються. Увесь репертуар хлопця - українською. Є пісні й англійській та італійській. Але цих мов хлопець запевняє не знає, просто, каже, вчить тексти.

Максим Ткачук, учасник конкурсу:

Нам сказали, що путівка в Лондон на конкурс тобто ви можете поїхати в Лондон і виступити. Там була одна людина і вона порадила мені заспівати пісню "Смуглянка". Там була одна така номінація. Ну і все і з номінації ось що вийшло.

За "Смуглянку" Ткачуків почали цькувати. Максим зізнається - дуже переживав. Бабця працювала прибиральницею, та довелося звільнитися, бо ображали.

Лариса Ткачук, бабуся:

Я багатьом пояснюю, що там був український прапор, що він співав 23 країни він обійшов у всіх трьох номінаціях, він зайняв перші місця. Хіба в нас мало співають артисти на російській мові?

Лариса Ткачук запевняє, що досі ніхто із організаторів Нацвідбору причини відмови їм не пояснив. Телефонували каже лише на початку серпня та просили вислати фото усіх нагород. В тому числі і лондонської. Про те, що хлопця виключили з нацвідборут - дізналася з інтернету.

Лариса Ткачук, бабуся:

Я їм вислала познімала оці дипломи. Вони кажуть, що ми це приховували ми не приховували. Вони прекрасно знали, кого вони беруть на конкурс. Вони вже зараз мені кажуть, що це був проросійський. Ну пойміть. Ну як я можу знати хто його організував? Мені сказано в Лондоні. Все це в Лондоні.

Члени комісії, яка ухвалювала рішення щодо відбору на Євробачення, кажуть, конкурс у Лондоні організували коштом влади Росії, бабуся не вказала це у заявці тому на відбір її онук не потрапить. Рішення оскаржити не можна.

Ярослав Лодигін, член правління UA: Суспільне мовлення:

За всіма ознаками був організований за допомогою організації, державних організацій країни - агресора, який таким чином веде свою політику запевняючи весь світ в тому, що в Україні тут нічого не відбувається, а Крим частина Російської Федерації, тобто це конкурс до якого мають відношення такі державні органі. І це, якраз це, а не пісня "Смуглянка" є прямим порушенням.

Бабуся каже, має намір подавати до суду, аби захистити право онука на участь. Щоб глядачі самі вирішували, хто представлятиме цьогоріч Україну на "Євробаченні". Сам же волинський Робертіно Лореті зізнається, що на "Євробачення" більше ніколи не подаватиметься, а шукатиме нові конкурси, де його оцінюватимуть за талант.

Максим Ткачук, учасник конкурсу:

Коли я почав співати, то я зрозумів що я хочу дальше продовжувати своє життя з цим з музикою і якщо все буде добре, то так і буде.

В суспільному мовнику кажуть - не мають нічого проти творчості Максима. Визнають він талановитий юнак, який потрапив у "кепську історію". А тому обіцяють допомогти записати власний сольний альбом на студії, де працювали імениті українські артисти. чи погодиться хлопець - він поки не вирішив.