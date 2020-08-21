Одразу 35 сімей сьогодні стали сусідами. Ключі від нового житла отримали родини військових з Національної гвардії України. Квартири розташовані в житловому комплексі під Києвом, який збудували саме для військовослужбовців. Дехто з нацгвардійців чекав квартиру більше п'ятнадцяти років. Серед подарованого державою житла були і двоповерхові помешкання, які дісталися багатодітним родинам.

Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ:

Здесь будет 21 дом. С 2015 года тут стоит уже восьмой дом. Уже строится девятый. И этой осенью мы заложим детсад с начальной школой. В 2021 году мы его уже сдадим. Таким образом, мы обеспечим нужды гарнизона, который здесь базируется. Это вопрос философии: обеспечения служебным жильем всех наших служащих, начиная от сержанта - до полковника. К сожалению, семьи наших служащих были лишены этой возможности на протяжении всех последних лет.