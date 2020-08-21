Арсен Аваков вручив ключі від новеньких квартир родинам нацгвардійців [ Редактировать ]
Одразу 35 сімей сьогодні стали сусідами. Ключі від нового житла отримали родини військових з Національної гвардії України. Квартири розташовані в житловому комплексі під Києвом, який збудували саме для військовослужбовців. Дехто з нацгвардійців чекав квартиру більше п'ятнадцяти років. Серед подарованого державою житла були і двоповерхові помешкання, які дісталися багатодітним родинам.
Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ:
Здесь будет 21 дом. С 2015 года тут стоит уже восьмой дом. Уже строится девятый. И этой осенью мы заложим детсад с начальной школой. В 2021 году мы его уже сдадим. Таким образом, мы обеспечим нужды гарнизона, который здесь базируется. Это вопрос философии: обеспечения служебным жильем всех наших служащих, начиная от сержанта - до полковника. К сожалению, семьи наших служащих были лишены этой возможности на протяжении всех последних лет.
Чекали 17 років. Зараз, я головний сержант взводу. На даний момент. - Він займає посаду, на якій тримається вся Національна гвардія.
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