В Одесі знову назвали нові дати, коли мають прибрати танкер "Делфі" з місцевого узбережжя. Як це вже повелося, проведення операції знову відкладається. Чому на цей раз?

Нещодавно Міністр інфраструктури розповідав: державі взагалі не доведеться витрачати гроші на підйом "Делфі", адже дві приватні компанії зголосилися зробити це безкоштовно. Та головне - назвав кінцеві терміни.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:

Протягом двох тижнів до Дня Незалежності вони мають зробити викренювання і відігнати вже нарешті цей буксир, якій, на жаль, став таким символом тимчасовим на одеському пляжі.

Але до Дня Незалежності ніяк не встигнуть! Тож відповідати за слова Владислава Криклія сьогодні довелося Адміністрації морських портів. В найкращому випадку поставити судно на кіль зможуть наприкінці наступного тижня, а ось буксируватимуть його звідси вже у вересні.

Денис Карпов, заступник начальника адміністрації Одеського морського порту:

К сожалению, по техническим возможностям, по технической ситуации - к 24 августа не произойдет.

Наразі тривають підготовчі роботи. Підрядники герметизують відсіки "Делфі", зачищають їх від нафтопродуктів, закривають пробоїни. Та найскладніше - прибрати підводні камені навколо танкера.

Андрій Іванов, засновник групи компаній-виконавців робіт:

Один из этапов нашей работы - это расчистка дна вокруг "Делфи", куда мы его будем переворачивать физически, чтобы оно легло не на камни, а на гладкий мягкий грунт. Сейчас мы боремся там с последней скалой, которая является не камнем, а продолжением гряды.

Роботи навколо танкера вже стали улюбленою атракцією для туристів. Одні кажуть: будуть навіть сумувати за "Делфі", коли його приберуть - адже, епопея була дуже захоплива.

Володимир Ковальчук, турист з Києва:

Я думаю, що для місцевого рівня - це екологічна катастрофа, а для відпочивальників - це плюс: куди можна ще один раз приїхати подивитися це все!

Інші називають злощасний танкер пам'ятником неспроможності чиновників впоратися з реальними проблемами.

Юлія Коляса, туристка з Миколаєва:

Ну, назвали сроки - но у нас все так делается: и дороги, и все остальное - здесь даже нечего обсуждать. Никто не может серьезно подойти ни к какому вопросу и что-то быстро решить.

Нагадаємо, танкер "Делфі" сів на мілину біля одеського пляжу "Дельфін" ще торік у листопаді під час шторму. Судновласник спочатку постійно переносив терміни прибирання судна, його неодноразові спроби підняти танкер закінчилися невдачею - і ось тепер вирішує проблему держава.

Згідно з договором, підрядник має закінчити операцію не пізніше середини жовтня.