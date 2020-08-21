А от для кого кордони попри епідемію відкриті - це для паломників з Ізраїлю, які вже з'їжджаються в Умань. Утім, за словами Арсена Авакова, правоохоронці введуть певні технічні обмеження на приїзд хасидів.

Щороку в Україну на святкування єврейського Нового Року прилітали до 50 тисяч гостей. Цьогоріч влада України та Ізраїлю закликала паломників відмовитися від подорожей. Адже Ізраїль - у "червоній зоні" карантину. І паломництво може спричинити новий сплеск епідемії.

Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ: