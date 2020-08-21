Арсен Аваков закликав паломників відмовитися від подорожі в Умань [ Редактировать ]
А от для кого кордони попри епідемію відкриті - це для паломників з Ізраїлю, які вже з'їжджаються в Умань. Утім, за словами Арсена Авакова, правоохоронці введуть певні технічні обмеження на приїзд хасидів.
Щороку в Україну на святкування єврейського Нового Року прилітали до 50 тисяч гостей. Цьогоріч влада України та Ізраїлю закликала паломників відмовитися від подорожей. Адже Ізраїль - у "червоній зоні" карантину. І паломництво може спричинити новий сплеск епідемії.
Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ:
К сожалению, мы сейчас не можем себе позволить такие риски. Празднования в таком виде, как они были на протяжении последних лет - не будет. Дипломаты провели консультации со странами, откуда едет больше всего паломников. Я думаю, каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. Крестный ход православных церквей в этом году также был отменен. Думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен.
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