У Білорусі уперше за чверть століття приведені у повну бойову готовність війська. Олександр Лукашенко вбачає загрозу від країн НАТО, які нібито "хочуть розшматувати Білорусь".

В країні майже два тижні поспіль не вщухають протести невдоволених результатами президентських виборів. Влада також збирає мітинги на свою підтримку.

Квіти та прапори - проти брехні та насильства. Тисячі людей узяли участь в акціях протесту у Мінську - спочатку це був ланцюг солідарності, а потім марш. Подібні виступи відбуваються і в інших білоруських містах.

Ольга Ковалькова, представниця Світлани Тихановської:

Сьогодні нас більшість, ми виступаємо за зміни та єдність народу, не треба нас розділяти. Ми хочемо, щоб влада нас поважала. Ми не хочемо, щоб нас били, хочемо, щоб правоохоронні органи дбали про нашу безпеку, а не кидали в автозаки. Хочемо, щоб всі ті правопорушення, що мали місце, були розслідувані. Не проти нас треба справи відкривати, а прийти та сказати - хто винен у жорсткому побитті людей, у тому, що стільки людей потрапили до СІЗО, а є такі, які взагалі невідомо де знаходяться.

У лікарнях і досі перебувають дві сотні людей, яких жорстоко побили силовики під час протестів. Іще десятки - розшукують рідні. В МВС Білорусі кажуть: зниклі безвісти - "здебільшого, алкоголіки та заробітчани, які раптово виїхали з країни".

Дмитро Крюков, начальник відділу ГУУР МВС Білорусі:

Помимо лиц, которые были задержаны за совершение административных правонарушений либо уголовно наказуемых преступлений, также есть и другие категории граждан, которые пропадают довольно часто. Это и граждане, которые злоупотребляют спиртными напитками, регулярно уходят с места жительства и не поддерживают связь со своими родственниками, это и лица уехавшие за границу за пределы республики Беларусь на заработки, никого не предупредив.

Тим часом, Олександр Лукашенко привів у бойову готовність війська на кордоні "через загрозу від НАТО", - про це він оголосив під час мітингу на свою підтримку у Гродно.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Поручаю Западному оперативному командованию взять на жесточайший контроль передвижение всех военных подразделений стран-соседей НАТО. Государственному пограничному комитету усилить по всему периметру государственной границы охрану, перебирать каждого человека, который движется сюда с неправомерными целями, ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию.

Він знов наголосив, що не чіпляється за посаду, мовляв, "вже наївся президентського хліба", однак йти у відставку не збирається - бо без нього країна загине.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко, сейчас нет, вы понимаете - кто сегодня бы командовал войсками на западной границе? Ну, вы представьте только на минуту - перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал! Мы бы уже на этой площади не были хозяевами, нас поломали, покрошили.

За наказом Лукашенка, від понеділка закриють усі підприємства, працівники яких оголосили страйк. На завтра, як і минулої неділі, протестувальники планують масштабні акції по всій країні.