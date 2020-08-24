Фестиваль вишиванок, святкові літургії, марш волі та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в її різних куточках. Про все докладно - дивіться далі.

В Одесі сьогодні провели акцію "Вишиванковий ланцюг". Щоправда, через карантин учасники не бралися за руки. У святковому одязі містяни по черзі виходили на сцену, де їх фотографували, щоб потім зробити віртуальний ланцюг.

Наталія Можарова, організаторка Вишиванкового фестивалю:

Вишиванковий фестиваль відбувається для тих, кому потрібно прийти сюди і відчути певну єдність з однодумцями, відчути те, що Одеса - це Україна.

Першим у такому ланцюзі став пам'ятник Дюку де Рішельє: скульптуру першого одеського градоначальника теж вбрали в національний одяг. Загалом, люди приходили цілими родинами: у вишиванки наряджали навіть домашніх улюбленців.

Світлана Статишнюк, учасниця акції:

Вона народилась в Незалежній Україні, як і я - тому нам подобається незалежність! Доречи, я народилася 25 серпня 91 року - тобто на наступний день після прийняття незалежності - вже в Незалежній Україні!

У Харкові рано-вранці провели святкову літургію за Україну. Опівдні український гімн лунав біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

Тут влаштували невеличкий ярмарок. За символічну ціну продавали власноруч виготовлені українські символи - обереги, мотанки, прапорці. Увесь виторг спрямують на потреби українських воїнів.

Марія Шапошнікова, учасниця ярмарку:

У нас абсолютно чудові аутентичні такі всякі мотанки, хрестики, обереги, хто скільки може, хто хоче, відчуває поклик душі для того, щоб допомогти українському війську, всі підходять, і достатньо я сьогодні задоволена того, що Харків не спить. Харків не заляканий вщент.

Після обіду харківські автолюбителі влаштували автопробіг під синьо-жовтими прапорами.

Жанна, жителька Харкова:

Моя родная Украина! Люблю тебя, как дочь и сына. И очень хочу, чтобы ты была процветающая!

Інна, жителька Харкова:

Незалежність - це можливість жити так, як хоче народ, як хоче кожен з нас, мати свою окрему країну, там, де люблять мову, там, де люблять символи, символіку, там, де є верховенство права.

І в такому гарному настрої ми пройдемся по нашому Соборному проспекту і ще щільніше станем плече до плеча. І будемо захищати Україну стільки, скільки треба.

А в Запоріжжі влаштували Марш Волі. Без офіціозу та посадовців. Сотні людей, від малечі до пенсіонерів, об'єднала любов до України.

Євген Жайвір, козак пластунського куреня:

І це ми ще раз показуємо єдність нашої країни. Хоч як її не намагаються розхитати - це не буде ніколи. Українці це не той народ, який можна поневолити.

Патріотичну колону, яка пройшла від бульвару Шевченка до Майдану Героїв, очолили ветерани російсько-української війни.

Олег Хомутський, ветеран АТО:

Те, що зараз коїться, все має свою ціну. Те що ми можемо зараз просто пройтись з нашими рідними флагами, з нашими рідними, близькими, те що в нас нічого не літає, нічого не свистить, нічого не взривається, це завдяки тому, що от хлопці, які щас нас боронять.

Фіналом Маршу Волі став імпровізований мітинг на центральній площі міста. Тут заспівали гімн та хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність України.