Убивство в центрі Києва: в орендованій іноземцем квартирі знайшли тіло молодої жінки [ Редактировать ]
Убивство в центрі Києва. В одній із квартир у Печерському районі власник помешкання виявив труп жінки. Оселю винаймав громадянин США.
Коли господар навідався до нього, побачив гармидер. Сам орендар поскаржився на здоров'я і вибіг. Під час прибирання власник знайшов тіло за диваном. На вигляд, жінці 30-35 років. Утекти іноземцеві не вдалося. Поліція спільно з прикордонниками затримала його в аеропорту.
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