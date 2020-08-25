"Грошове" засідання у Верховній Раді. Депутати сьогодні позачергово зібралися заради підвищення мінімальної зарплати й нового кредиту в понад мільярд євро.

Звідки братимуть гроші на "мінімалку" та на що доведеться піти заради позики?

"Плюс 277 гривень". Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень. Для цього скликали позачергове засідання. "Слуги" пояснюють цей поспіх бажанням, аби вже у вересні українці отримували більше. До того ж, і гроші на підвищення у бюджеті знайшлися.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Кошти на це є - близько 4 мільярдів гривень. Щодо бізнесу: якщо це ЄСВ, то збільшення ЄСВ - це 64 гривні. По великому бізнесу: то має бути все збалансовано. Ми пішли на зустріч бізнесу, запровадили кредитування з низьким відсотком, зняли пеню за сплату кредитів.

А от фракції сумніваються, що підвищити "мінімалку" вдасться лише за рахунок "заощаджених" грошей.

Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос":

Немає в бюджеті коштів, тобто бюджет на 335 мільярдів недовиконується, друге: це вплине на збільшення податків, ЄСВ і інші маленькі податки вони прив'язані до заробітної плати. І третє - ми бачимо що наша економіка пішла в гіршу сторону.

Та й сам закон може виявитися незаконним, - кажуть народні депутати.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Подання про збільшення мінімальної заробітної плати може робити тільки Кабінет міністрів України, тому що для цього треба збалансовані макроекономічні показники і ряд інших категорій, які має провести саме Кабмін.

В опозиції пропонують знайти додаткові кошти на зарплати, поклавши край корупції на митниці.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы пошли на то чтобы поддержать президентский законопроект. Мы считаем, что в сегодняшней ситуации любое повышение зарплат для людей - это облегчение и надо идти. Второй вопрос, где искать деньги - надо меньше злоупотреблений на таможне, надо поддерживать реальный сектор экономики и это даст те ресурсы, которые нужны для увеличение зарплат. Любая поддержка людей сегодня - это благо.

Однак, надбавку можуть отримати не всі. Скажімо, лікарі та вчителі "опиняться за бортом", кажуть народні обранці.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Перший тарифний розряд відв'язаний від мінімальної зарплати і прив'язаний до прожиткового мінімуму. І коли піднімається мінімальна зарплата - це не стосується бюджетників. Підвищення мінімальних зарплат у першу чергу торкнеться підприємців і підприємств, які будуть збільшувати відрахування з податку фізичних особі, і ЄСВ.

Але в "Зе-команді" на такі "організаційні питання" не зважають. Там підраховують доходи від підвищення "мінімалки". За словами міністра фінансів, завдяки цьому Пенсійний фонд додатково отримає близько одного мільярда семисот мільйонів грн. Чекають в уряді грошей і від Європейського Союзу, адже парламент схвалив отримання мільярдного кредиту для протидії коронавірусу. Але щоб їх одержати - треба виконати умови.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Забезпечення незалежності центрального банку, та досягнення прогресу у напрямку імплементації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Та не тільки посилення співпраці прописане в угоді. Серед умов - повернення "ринкових", тобто високих зарплат членам наглядових рад держпідприємств, реформа податкової та митниці, призначення нових керівників. А ще - контроль за роботою та кадровими перестановками в антикорупційних органах. І найболючіше - збільшення ціни на газ.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

І одна коротка фраза, як до нас ставляться ці кредитори - цитую пункт 9 меморандуму: "з метою запобігання порушенням і шахрайству, з метою використання цієї допомоги", - тобто вже презумується шахрайство, вже презумується корупція.

Мільярд 200 євро Україна отримає двома траншами. Перший - "впаде" на рахунки вже незабаром. А доки в уряді чекають на кредит, розроблятимуть дизайн великого герба України на доручення Верховної Ради.